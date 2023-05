Egypte : Un accident de la route fait 14 morts

LE CAIRE, 4 mai (Reuters) - Quatorze personnes ont été tuées et vingt-cinq autres blessées mercredi dans une collision entre un bus et un camion sur une autoroute du sud-ouest de l'Egypte, ont déclaré des sources médicales et sécuritaires. L'accident s'est produit sur l'autoroute reliant Assiout à Kharga, à environ 400 kilomètres au sud du Caire, dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, ont indiqué les sources. Des dizaines d'ambulances ont été envoyées sur place afin d'évacuer les blessés vers des hôpitaux, a rapporté l'agence de presse MENA, citant le gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed el Zamlout. Les circonstances de l'accident n'étaient pas immédiatement connues. Selon l'agence égyptienne des statistiques, CAPMAS, 7.101 personnes ont été tuées dans des accidents de la route en 2021 dans le pays. (Reportage Momen Saeed Atallah, rédigé par Hatem Maher; version française Camille Raynaud)