Egypte: Sissi confirme sa candidature pour la présidentielle de décembre

Egypte: Sissi confirme sa candidature pour la présidentielle de décembre













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Au pouvoir depuis 2014, le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi, a confirmé lundi qu'il briguerait un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue en décembre, une annonce sans surprise alors qu'une révision de la Constitution il y a quatre ans a ouvert la voie à un possible règne jusqu'en 2030. Cette annonce intervient alors que les partisans de Sissi ont mené ces dernières semaines une campagne d'affichage et de messages publics appelant le chef de l'Etat à se porter candidat à une réélection. Le scrutin va se dérouler dans un contexte d'inflation record en Egypte, où les pénuries de devises étrangères sont par ailleurs courantes. Impliqué dans le coup d'Etat militaire contre le président démocratiquement élu Mohamed Morsi en 2013, Sissi, ancien général, a remporté l'année suivante l'élection présidentielle avec 97% des suffrages. Il a ensuite fait de même en 2018. (Reportage Muhammad Al Gebaly; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)