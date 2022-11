Égypte : Alaa Abd el Fattah mis sous traitement médical, selon sa famille

CHARM EL-CHEIKH, Egypte (Reuters) - La famille de l'opposant égypto-britannique Alaa Abd el Fattah, en grève de la faim en détention, a déclaré jeudi avoir été informée par les autorités pénitentiaires qu'il avait été placé sous traitement médical.

"Ils ont dit que des interventions médicales ont été mises en oeuvre pour maintenir sa santé et que les autorités juridiques en ont été informées", a déclaré sa mère Laïla Soueif à Reuters par téléphone.

"Personne ne nous a officiellement informés des mesures qui ont été prises."

Abd el-Fattah, militant et blogueur de premier plan, a été condamné en décembre 2021 à cinq ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles et a entamé, le 2 avril, une grève de la faim qui dure depuis 220 jours, afin de protester contre son emprisonnement et ses conditions de détention.

Dans une escalade qui a coïncidé avec l'arrivée des dirigeants mondiaux en Égypte pour la conférence sur le climat COP27, il a informé sa famille qu'il cesserait de boire de l'eau dimanche.

"Ils disent qu'il est toujours en prison", a déclaré Laïla Soueif. "Ils ont refusé de me laisser attendre à l'extérieur de la prison, ont refusé de recevoir des lettres de ma part."

(Reportage Aidan Lewis, rédigé par William James, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)