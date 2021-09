EFL Cup : Les équipes de Londres assurent, United se fait sortir

par Adrien Verger (iDalgo)

Six matchs étaient au programme de l'EFL Cup ce soir en Angleterre. Hormis Manchester United, défait à West Ham, les grosses écuries britanniques se sont toutes qualifiées pour le tour suivant. Arsenal a battu Wimbledon, équipe de troisième division, sur le score de 3-0, avec un but sur penalty d'Alexandre Lacazette. Chelsea a souffert contre Aston Villa mais a finalement fait la différence lors de la séance de tirs au but. Reece James a offert le but de la victoire. Leicester s'est imposé 2-0 à Millwall, équipe évoluant en Championship. Bien aidé par les 3 tirs au but manqués des Wolves, Tottenham s'impose dans la douleur après avoir mené 2-0. West Ham a donc éliminé Manchester United grâce à un but en début de match de Lanzini. La dernière rencontre opposait Brighton à Swansea, et ce sont les locaux qui se sont imposés (2-0).