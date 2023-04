Effondrement d'un immeuble à Marseille, jusqu'à une dizaine de personnes recherchées

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les secours sont à la recherche de plusieurs victimes dimanche après l'effondrement dans la nuit d'un immeuble d'habitation dans le centre de Marseille, faisant cinq blessés en "urgence relative". Le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place, a estimé qu'entre quatre et 10 personnes étaient sous les décombres. "A notre connaissance, il y a une dizaine de personnes qui auraient pu habiter cet immeuble au moment de (l'incident). Il y a quatre personnes qui semblent être dans cet immeuble de façon certaine (...) et une dizaine qui pourrait être là mais nous n'en avons pas la confirmation", a déclaré Gérald Darmanin. Un incendie toujours en cours s'est déclaré sous les gravats, entravant le travail des pompiers et des chiens de l'équipe cynophile. L'immeuble, situé au 17 rue de Tivoli dans le 5e arrondissement de Marseille, s'est effondré à 00h40, endommageant dans sa chute les bâtiments adjacents. L'immeuble du numéro 15, fragilisé, a fini par s'effondrer à son tour en début de matinée. Des dizaines de personnes avaient pu être évacuées de manière préventive après le premier effondrement, ont indiqué les secours. "Je voudrais qu'on se prépare à avoir une situation difficile", a déclaré le maire de Marseille, Benoît Payan. Six personnes résidant dans les immeubles voisins ont été transportées à l'hôpital, dont cinq "en urgence relative". L'élu a indiqué qu'une "déflagration extrêmement violente", dont la cause reste inconnue, pourrait être à l'origine de l'effondrement du 17 rue de Tivoli. Les autorités ont souligné qu'il n'y avait pas eu d'arrêté de péril ou d'intervention récente dans cette petite artère résidentielle. Le parquet de Marseille a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour "blessures involontaires" et la procureure de la République tiendra une conférence de presse vers 18h00 (16h00 GMT). La Première ministre et le chef de l'Etat ont exprimé sur Twitter leur "émotion" face à ce drame. "Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés", a écrit Emmanuel Macron. Cet incident ravive le drame de la rue d'Aubagne, dans un autre quartier de Marseille, lors duquel huit personnes ont péri dans l'effondrement de deux immeubles insalubres en novembre 2018. (Rédigé par Camille Raynaud et Laetitia Volga)