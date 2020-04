Edouard Philippe reconnaît des "tensions réelles" sur certains médicaments

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a reconnu jeudi des "tensions réelles" dans l'approvisionnement de certains médicaments en pleine épidémie de coronavirus et a assuré que l'exécutif se battait "heure après heure" pour faire en sorte de répondre à cette hausse "inouïe" de consommation.

"Comme cela se passe partout dans le monde et au même moment, la consommation des produits nécessaires à la réanimation explose dans des proportions jamais imaginées", a souligné le chef du gouvernement sur TF1. "Il y a donc partout dans le monde des tensions très fortes sur l'approvisionnement dans un certain nombre de molécules et de médicaments."

Un certain nombre des molécules indispensables aux soins de réanimation "est en stock suffisant soit dans les hôpitaux soit chez les industriels" et "nous allons pouvoir faire face dans la durée aux besoins et à la consommation", a estimé le Premier ministre.

"Pour d'autres de ces molécules, les stocks sont plus limités, et donc les tensions et les inquiétudes des soignants sont réelles", a-t-il ajouté. "Nous nous battons heure après heure pour faire en sorte de répondre à l'augmentation inouie et jamais constatée de cette consommation."

(Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)