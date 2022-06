EDF : Une nationalisation se profile...

(Reuters) - EDF bondit jeudi à la Bourse de Paris sur des informations de presse selon lesquelles le retour à 100% de l'électricien français dans les mains de l'Etat figure parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement.

Le titre, lanterne verte de l'indice SBF 120, prend plus de 5% à 8,5 euros à 0755 GMT.

Selon le journal économique "Les Echos", la nationalisation d'EDF figure parmi les priorités du nouveau gouvernement après les élections législatives, aux côtés de la l'inflation et de la réforme des retraites.

"L'article donne plus de couleur sur le calendrier potentiel de la nationalisation avec un projet qui commencera à être abordé après les élections législatives et non pendant ou avant, ce qui suggère une ambition de procéder raisonnablement rapidement, mais pas un sentiment d'urgence", écrivent les analystes de JP Morgan dans une note.

Selon eux, une réunion prévue le 30 juin prochain entre le directeur général d'EDF et les syndicats, également évoquée par Les Echos, alimente le sentiment que le groupe semble de plus en plus prêt à envisager la nationalisation.

Contacté par Reuters, EDF a indiqué ne pas faire de commentaires sur le sujet.

EDF, détenu à 83,9% par l'Etat français, est confronté aux difficultés de son parc nucléaire et a revu à la baisse à plusieurs reprises ses perspectives de production nucléaire en France pour 2022.

Le groupe est par ailleurs pénalisé par la décision du gouvernement l'obligeant à céder davantage de production nucléaire à ses concurrents pour limiter la hausse des tarifs de l'énergie.

(Reportage Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)