EDF soumet son offre initiale pour un réacteur EPR1200 à construire sur le site de Dukovany en République Tchèque

1er décembre (Reuters) - Electricite de France SA :

* EDF SOUMET À L'EXPLOITANT TCHÈQUE CEZ ET SA FILIALE ELEKTRÁRNA DUKOVANY II SON OFFRE INITIALE POUR UN RÉACTEUR EPR1200 À CONSTRUIRE SUR LE SITE DE DUKOVANY EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

* UNE OFFRE INITIALE POUR LA FOURNITURE DES SERVICES D'INGÉNIERIE, D'ACHAT, DE CONSTRUCTION ET DE MISE EN SERVICE INDUSTRIELLE D'UN (1) RÉACTEUR EPR1200 POUR LE SITE DE DUKOVANY (TRANCHE 5) AINSI QUE POUR LA FOURNITURE D'ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES DANS LE CADRE DE CE PROJET

* DEUX PROPOSITIONS INDICATIVES DONT L'OBJET EST D'ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE FLOTTE DE RÉACTEURS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, NOTAMMENT UN RÉACTEUR SUPPLÉMENTAIRE À DUKOVANY (TRANCHE 6) ET DEUX AUTRES RÉACTEURS SUR LE SITE DE TEMELIN (TRANCHES 3 ET 4) Texte original : https://bit.ly/3H0CH5a Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)