A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

EDF signe une nouvelle facilité de crédit syndiquée auprès de 9 banques

EDF signe une nouvelle facilité de crédit syndiquée auprès de 9 banques

24 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT INDEXÉE SUR DES INDICATEURS SOCIAUX ET SYNDIQUÉE AUPRÈS DE 9 BANQUES

* ANNONCE LA SYNDICATION D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,5 MDSEUR AVEC UNE MATURITÉ INITIALE DE TROIS ANS DONT LE COÛT SERA INDEXÉ SUR QUATRE INDICATEURS DE PERFORMANCE ("KPI") ESG DU GROUPE

* BANK OF AMERICA ET NATIXIS SONT INTERVENUS COMME COORDINATEURS ESG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK COMME AGENT DE LA DOCUMENTATION ET AGENT DE LA FACILITÉ ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME AGENT DE LA SYNDICATION

* BANK OF AMERICA, BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, NATIXIS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET WELLS FARGO ONT AGI PAR AILLEURS EN TANT QUE ARRANGEURS MANDATÉS PRINCIPAUX ET TENEURS DE LIVRE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

click here for restriction
©2021 Reuters Reuters

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !