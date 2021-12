EDF signe une nouvelle facilité de crédit syndiquée auprès de 9 banques

24 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT INDEXÉE SUR DES INDICATEURS SOCIAUX ET SYNDIQUÉE AUPRÈS DE 9 BANQUES

* ANNONCE LA SYNDICATION D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,5 MDSEUR AVEC UNE MATURITÉ INITIALE DE TROIS ANS DONT LE COÛT SERA INDEXÉ SUR QUATRE INDICATEURS DE PERFORMANCE ("KPI") ESG DU GROUPE

* BANK OF AMERICA ET NATIXIS SONT INTERVENUS COMME COORDINATEURS ESG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK COMME AGENT DE LA DOCUMENTATION ET AGENT DE LA FACILITÉ ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME AGENT DE LA SYNDICATION

* BANK OF AMERICA, BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, NATIXIS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET WELLS FARGO ONT AGI PAR AILLEURS EN TANT QUE ARRANGEURS MANDATÉS PRINCIPAUX ET TENEURS DE LIVRE