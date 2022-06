EDF signe des accords de coopération avec 5 sociétés polonaises

22 juin (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF A SIGNÉ 5 NOUVEAUX ACCORDS DE COOPÉRATION AVEC DES ENTREPRISES POLONAISES LORS DE SA CINQUIÈME JOURNÉE FRANCO-POLONAISE DE L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE À OLTARZEW, EN POLOGNE

* DES ACCORDS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ CONCLUS ENTRE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ET BUDIMEX S.A. AINSI QU'ENTRE IGEOS ET GIFEN Texte original: https://bit.ly/3tUnWcY Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)