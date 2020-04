EDF revoit en forte baisse sa prévision de production d'électricité nucléaire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - EDF a révisé jeudi en forte baisse son hypothèse de production d'électricité nucléaire en France cette année, l'électricien public l'attendant désormais à environ 300 terawatt-heure (TWh) contre une précédente estimation de 375-390 TWh, en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus.

"EDF estime ainsi que sa production nucléaire annuelle sera de l’ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022", déclare le groupe dans un communiqué.

La crise sanitaire liée au coronavirus perturbe les opérations de maintenance des centrales et donc la capacité de production et elle a aussi entraîné une baisse de la consommation d'électricité pouvant aller jusqu'à 20% des niveaux habituels, dit EDF.

"Pour contribuer, en liaison avec RTE, à la sécurisation de l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver 2020-2021, la production de plusieurs réacteurs nucléaires pourrait être suspendue cet été et cet automne, afin d’économiser le combustible de ces unités", annonce en outre EDF.

(Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)