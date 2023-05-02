A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

EDF : Réouverture de l'OPA simplifiée après une décision de la CA de Paris

EDF : Réouverture de l'OPA simplifiée après une décision de la CA de Paris

2 mai (Reuters) - Electricite de France SA:

* LA COUR D'APPEL DE PARIS A REJETÉ LE RECOURS EN ANNULATION FORMÉ PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCPE ACTIONS EDF, L'ASSOCIATION ENERGIE EN ACTIONS ET QUE L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), CONTRE LA DÉCISION DE CONFORMITÉ RENDUE PAR L'AMF

* EN CONSÉQUENCE, L'AMF A INDIQUÉ DANS UN AVIS PUBLIÉ LE 2 MAI 2023 QUE, CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ETAT FRANÇAIS(1), L'OFFRE PUBLIQUE D4QCHQT SIMPLIFIEE SERAIT ROUVERTE POUR UNE DURÉE DE 10 JOURS DE BOURSE À COMPTER DU 4 MAI 2023 ET JUSQU'AU 17 MAI 2023 INCLUS (Rédaction de Paris)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Publicité Publicité