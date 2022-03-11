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EDF Renouvelables remporte sept projets de centrales solaires au sol

EDF Renouvelables remporte sept projets de centrales solaires au sol

11 mars (Reuters) - EDF Renouvelables:

* EDF RENOUVELABLES REMPORTE SEPT PROJETS DE CENTRALES SOLAIRES AU SOL À L'APPEL D'OFFRE CRE PPE2

* CES NOUVEAUX PROJETS, D'UNE CAPACITÉ TOTALE DE 110 MWC, CONTRIBUERONT AU PLAN SOLAIRE D'EDF QUI A POUR OBJECTIF DE FAIRE DU GROUPE UN LEADER DU SECTEUR D'ICI 2035

* L'ENTREPRISE COMPTE À PRÉSENT 670 MW DE CENTRALES SOLAIRES EN EXPLOITATION OU EN CONSTRUCTION, ET 440 MW DE PROJETS SÉCURISÉS DONT LA CONSTRUCTION SERA LANCÉE PROCHAINEMENT Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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