EDF remporte un projet éolien offshore en Normandie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Éoliennes en Mer Manche Normandie, détenue par le consortium EDF Renouvelables, filiale d'EDF, et Maple Power ont remporté un appel d'offres de parc éolien au large de la Normandie lancé par le ministère de la Transition écologique, a annoncé le groupe EDF dans un communiqué lundi. Les entreprises assureront la conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement du projet "Centre Manche 1", d'une capacité prévue d'un gigawatt. Le parc devrait fournir l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 1,5 million d’habitants, soit environ la moitié des besoins en électricité de la population de la région Normandie, a indiqué l'énergéticien. Le projet "contribuera à atteindre les objectifs de l’Europe et de la France qui visent la neutralité carbone à horizon 2050", affirme Luc Rémont, PDG du groupe EDF. EDF Renouvelable et Maple Power ont déjà remporté quatre appels d'offres éoliens en mer en France, dont la moitié en Normandie, depuis 2011. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)