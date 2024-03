EDF réévalue de 30% le coût de ses futurs EPR, selon Les Echos

EDF réévalue de 30% le coût de ses futurs EPR, selon Les Echos













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - EDF a fortement revu à la hausse le coût de son programme de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, rapporte lundi le journal Les Echos, qui cite un nouveau chiffrage de l'électricien. Selon Les Echos, la facture des EPR2 serait désormais évaluée à 67,4 milliards d'euros, contre 51,7 milliards d'euros dans une estimation rendue publique début 2022, montant devant faire l'objet d'actualisations régulières. Cette hausse s'expliquerait notamment par la flambée du coût des contrats de construction, ajoute le journal, alors que la France a connu entre-temps une période de forte inflation. Contacté par Reuters, EDF n'a souhaité faire aucun commentaire sur ce chiffre. A lire aussi... Le projet d'EDF porte sur la construction de six réacteurs sur trois sites existants : deux à Penly (Seine-Maritime), deux à Gravelines (Nord) et deux à Bugey (Ain). Le gouvernement a prévu de définir le mode de financement du programme de construction de six EPR2 d'ici à la fin de l'année afin de permettre à EDF, dont l'Etat est redevenu l'unique actionnaire en juin dernier, de prendre une décision finale d'investissement dans le projet. (Rédigé par Tangi Salaün, avec Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)