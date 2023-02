EDF "peut soutenir son niveau de dette" estime son PDG

EDF "peut soutenir son niveau de dette" estime son PDG













PARIS, 17 février (Reuters) - EDF peut soutenir son niveau de dette même si le groupe vise à la stabiliser et la réduire, a déclaré vendredi son nouveau président-directeur général, Luc Rémont. Le PDG a par ailleurs précisé, lors d'une conférence de presse, que le groupe comptait réduire la durée des visites décennales d'inspection de ses centrales nucléaires. EDF a présenté lundi ses résultats annuels, avec notamment une perte nette historique de 17,9 milliards d'euros et un endettement financier net qui a bondi à 64,5 milliards d'euros à fin 2022, contre 43,0 milliards à fin 2021. Xavier Girre, directeur financier d'EDF, a également déclaré durant cette même conférence de presse que la deuxième phase du programme d'investissements du grand carénage dans le parc nucléaire français s'élevait à 33 milliards d'euros sur 2022-2028. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)