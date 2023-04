EDF lève le moratoire sur ses embauches, des arbitrages à venir

PARIS (Reuters) - EDF a relancé son plan de recrutements après avoir procédé à une revue interne visant à déterminer ses besoins prioritaires, a-t-on appris mercredi de sources syndicales et auprès du groupe. Un porte-parole de l'électricien public a précisé que ce plan ferait prochainement l'objet d'"arbitrages". "L'objectif recherché d'avoir une remontée précise de la part de toutes les directions est atteint, donc on peut maintenant reprendre le programme d'embauches", a-t-il dit. EDF, en voie de renationalisation complète, avait fait état jeudi d'un "moratoire" sur ses recrutements, confirmant des informations de sources syndicales, selon lesquelles la direction a en outre chiffré à près d'un milliard d'euros les pertes de production liées aux grèves contre la réforme des retraites en France, notamment dans les centrales nucléaires. Le groupe est confronté à d'importants besoins pour faire face aux travaux nécessaires à la maintenance et à la prolongation du parc nucléaire français, ainsi qu'au projet d'Emmanuel Macron de construire au moins six nouveaux réacteurs de type "EPR2". Selon le ministère de la transition énergétique, le Groupement français des industriels français de l'énergie nucléaire (Gifen) remettra vendredi au gouvernement un rapport sur les besoins en compétences de la filière. (Reportage Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)