EDF-Les investissements vont bondir à un niveau €25 mds par an-PDG

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - EDF va devoir nettement augmenter ses investissements, à un niveau de 25 milliards d'euros par an environ, pour répondre notamment aux besoins de maintenance de son parc nucléaire et de construction de nouveaux réacteurs en France, a déclaré mercredi le PDG du groupe, Luc Rémont. Lors d'une audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le PDG a également rappelé la nécessité pour l'entreprise publique de se doter d'un nouveau modèle économique, avec notamment une réflexion sur le prix de l'électricité. "Jamais dans l'histoire le groupe EDF n'a eu à investir autant dans plusieurs domaines en même temps", a dit Luc Rémont, indiquant que les quelque 25 milliards d'euros d'investissements annuels prévus - à une échéance non précisée - seraient concentrés à 80% sur la France. En 2022, les investissements nets d'EDF ont atteint 16,4 milliards. Rappelant qu'EDF s'engageait sur "ce chemin escarpé" en étant lesté d'une dette de 65 milliards d'euros, Luc Rémont a une nouvelle fois plaidé en faveur de contrats à long terme comme base du modèle économique du groupe post-2025, après la fin de la régulation actuelle de l'Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique), dont l'électricien critique de longue date l'impact négatif sur ses comptes. "Pour aborder la phase d'investissements (qui se profile), il est indispensable que nous travaillions à une nouveau consensus national sur ce qu'est le prix de l'électricité (...), sans quoi EDF ne sera pas en mesure de dégager les ressources qui sont nécessaires pour assurer sa propre continuité d'exploitation", a dit Luc Rémont. "C'est évidemment un défi colossal pour l'entreprise d'être capable de soutenir (sa) courbe (d'investissements), mais c'est possible, et c'est possible sans faire exploser les prix, c'est possible avec une approche raisonnable sur le plan marchand (...) qui permet d'avoir, sur la base des contrats de long terme, quelque chose de raisonnable pour nos concitoyens." Luc Rémont a également répété qu'EDF ne pourrait financer seul la construction de nouvelles centrales et aurait donc besoin de l'aide de l'Etat, alors que le gouvernement a prévu de préciser fin 2024 les modalités de financement du projet de construction d'au moins six nouveaux réacteurs de type EPR2. Le PDG d'EDF a par ailleurs confirmé l'objectif de 300-330 térawatts-heure (TWh) de production nucléaire en France en 2023, ajoutant qu'un niveau de 350 TWh était visé dès 2025. (Reportage Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)