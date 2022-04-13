A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

EDF lance un plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone

EDF lance un plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone

13 avril (Reuters) - Electricite de France SA:

* LE GROUPE EDF LANCE UN NOUVEAU PLAN INDUSTRIEL DÉDIÉ À L'HYDROGÈNE 100% BAS CARBONE

* EDF SOUHAITE DÉVELOPPER 3 GW DE PROJETS D'HYDROGÈNE ÉLECTROLYTIQUE DANS LE MONDE D'ICI 2030

* CES PROJETS MOBILISERONT ENTRE 2 ET 3 MDSEUR D'INVESTISSEMENTS

* CES PROJETS SERONT DÉVELOPPÉS ET CO-FINANCÉS DANS LE CADRE DE PARTENARIATS INDUSTRIELS ET EN BÉNÉFICIANT DES MÉCANISMES DE SOUTIENS NATIONAUX ET EUROPÉENS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

click here for restriction
©2022 Reuters Reuters

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !