EDF lance un plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone
13 avril (Reuters) - Electricite de France SA:
* LE GROUPE EDF LANCE UN NOUVEAU PLAN INDUSTRIEL DÉDIÉ À L'HYDROGÈNE 100% BAS CARBONE
* EDF SOUHAITE DÉVELOPPER 3 GW DE PROJETS D'HYDROGÈNE ÉLECTROLYTIQUE DANS LE MONDE D'ICI 2030
* CES PROJETS MOBILISERONT ENTRE 2 ET 3 MDSEUR D'INVESTISSEMENTS
* CES PROJETS SERONT DÉVELOPPÉS ET CO-FINANCÉS DANS LE CADRE DE PARTENARIATS INDUSTRIELS ET EN BÉNÉFICIANT DES MÉCANISMES DE SOUTIENS NATIONAUX ET EUROPÉENS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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