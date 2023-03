EDF : La justice se prononcera le 2 mai sur la renationalisation

EDF : La justice se prononcera le 2 mai sur la renationalisation













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Cour d'appel de Paris a annoncé jeudi qu'elle se prononcerait le 2 mai sur un recours déposé par des actionnaires minoritaires d'EDF contre le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'OPA de l'Etat français sur les titres du groupe, a-t-on appris auprès de Martine Faure, présidente des FCPE d'actionnariat salarié d'EDF. L'Etat français a indiqué en janvier qu'il ne bouclerait pas la procédure de renationalisation complète d'EDF avant que la justice ne rende sa décision sur ce recours, engagé par des actionnaires salariés du groupe et par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam). Les plaignants s'opposent aux modalités de renationalisation complète d'EDF en contestant notamment le prix de 12 euros par action proposé par l'Etat, jugé trop bas. Au terme d'une première période de mise en oeuvre de son OPA, l'Etat détient près de 96% du capital du groupe, un niveau qui lui permettra de retirer l'entreprise de la Bourse si la décision de la Cour d'appel de Paris lui permet de finaliser son projet. Annoncée en juillet dernier, cette opération d'environ 9,7 milliards d'euros doit permettre au gouvernement de piloter plus librement le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français annoncé il y a un an par Emmanuel Macron. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)