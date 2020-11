EDF : La grève contre le projet Hercule freine la production nucléaire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le mouvement de grève des salariés d'EDF contre le projet de réorganisation du groupe se traduisait jeudi matin par une baisse marquée de la production d'électricité d'origine nucléaire en France, selon les données compilées par le gestionnaire des lignes à haute tension RTE.

A 8h45, la production nucléaire s'établissait à 43.390 mégawatts (MW) contre 47.136 MW à la même heure mercredi, la baisse représentant l'équivalent de quatre réacteurs environ.

Toujours selon les chiffres fournis par RTE, qui ne détaillent pas toutefois l'impact de la grève, la production hydroélectrique française était en nette hausse à la même heure (+74% à 14.144 MW), de même que celle des centrales au charbon (à 1.195 MW contre 24 MW). La France restait dans le même temps exportatrice d'électricité.

Les fédérations Mines-Énergies CGT, CFE-CGC Énergies, FCE-CFDT et FO Énergie et Mines ont appelé à la grève les salariés du secteur pour réaffirmer leur opposition au projet de réorganisation d'EDF, Hercule, qui prévoit notamment une séparation entre ses activités nucléaires et renouvelables.

Les syndicats, qui appellent aussi à défendre le service public de l'énergie, protestent également contre le projet d'Engie de créer une nouvelle entité regroupant une partie de ses activités de services en vue de les céder.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)