EDF : La Cour d'appel de Paris rejette le recours des petits actionnaires

EDF : La Cour d'appel de Paris rejette le recours des petits actionnaires













(Actualisé avec contexte) PARIS, 2 mai (Reuters) - La Cour d'appel de Paris a rejeté mardi un recours déposé par des actionnaires minoritaires d'EDF contre le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'OPA de l'Etat français sur les titres du groupe. Les actionnaires salariés du groupe et l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) s'opposaient aux modalités de renationalisation complète d'EDF, contestant notamment le prix de 12 euros par action proposé par l'Etat, jugé trop bas. L'Etat français avait indiqué en janvier qu'il ne bouclerait pas la procédure de renationalisation complète d'EDF avant que la justice ne rende sa décision sur ce recours. Annoncée en juillet dernier, la renationalisation, d'environ 9,7 milliards d'euros, doit permettre au gouvernement de piloter plus librement le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français annoncé il y a un an par Emmanuel Macron. (Reportage America Hernandez, rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)