EDF : L'Etat va surveiller de près le parc nucléaire avant l'hiver

PARIS (Reuters) - L'Etat va renforcer son suivi du parc nucléaire d'EDF pour s'assurer que la France aura suffisamment de centrales en mesure de produire de l'électricité l'hiver prochain, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de la Transition énergétique.

EDF est confronté à un programme de travaux de maintenance particulièrement chargé qui, conjugué à des problèmes de corrosion, fait chuter la disponibilité du parc nucléaire et renforce les inquiétudes pour l'hiver 2022-2023 alors même que le secteur de l'énergie en Europe traverse une grave crise liée à la guerre en Ukraine.

L'Etat et EDF sont convenus en début de semaine de procéder désormais à "des points de suivi" mensuels sur la performance du groupe en matière de maintenance et sur la disponibilité du parc et l'objectif sera de s'appuyer sur ces rendez-vous pour donner "le maximum de transparence" et une information "condensée et accessible" au marché, a indiqué à Reuters le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

"On est en train de travailler sur la mise sous contrôle du parc (...) et de s'assurer que graduellement on revient à des niveaux de disponibilité en phase avec les meilleures pratiques internationales et que, dès cet hiver, on sécurise le plan de maintenance pour être à la disponibilité attendue pour passer l'hiver", a-t-on ajouté de même source.

Dans un rapport publié mardi, la Commission de régulation de l'énergie a estimé que les prix de l'électricité à terme sur le marché français, supérieurs au reste de l'Europe et affichant même un écart historique avec les prix allemands, reflétaient "la crainte (...) quant au risque d'un déséquilibre offre/demande" l'hiver prochain.

Grâce au suivi renforcé de la disponibilité du parc nucléaire et à des efforts de maîtrise des consommations, le gouvernement espère "limiter les anticipations un peu irrationnelles des acteurs", a-t-on indiqué au ministère de la Transition énergétique.

L'exécutif a annoncé le 19 juillet son intention de monter à 100% du capital d'EDF pour un montant de 9,7 milliards d'euros, ce qui lui donnera les coudées franches pour diriger le groupe alors qu'EDF doit faire face à d'importants besoins de financement pour prolonger la durée de vie de son parc nucléaire, construire de nouveaux réacteurs et se développer dans les énergies renouvelables.

