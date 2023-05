EDF : L'AMF a publié le résultat définitif de l'offre publique d'achat simplifiée de l'État français

23 mai (Reuters) - Electricite de France SA: * LE 23 MAI 2023, L'AMF A PUBLIÉ LE RÉSULTAT DÉFINITIF DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE INITIÉE PAR L'ETAT FRANÇAIS SUR LES TITRES DE CAPITAL D'EDF * A L'ISSUE DE L'OFFRE ROUVERTE, L'ETAT FRANÇAIS DÉTIENDRA 3 908 590 275 ACTIONS EDF, REPRÉSENTANT 97,69 % DU CAPITAL ET AU MOINS 98,04 % DES DROITS DE VOTE * LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE ROUVERTE INTERVIENDRA LE 25 MAI 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)