EDF informé d'un problème sur l'EPR de Taishan, en Chine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - EDF a annoncé lundi avoir été informé d'une augmentation de la concentration de certains gaz rares au niveau du réacteur EPR n°1 de la centrale nucléaire de Taishan, en Chine.

L'électricien français déclare dans un communiqué avoir demandé la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire de TNPJVC, propriétaire et exploitant de cette centrale et coentreprise d'EDF (30%) et de CGN (70%).

(Bertrand Boucey et Myriam Rivet)