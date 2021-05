EDF évoque des discussions "difficiles" avec Bruxelles sur son projet de réorganisation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) -EDF, actuellement engagé dans un projet de réorganisation de ses activités, a déclaré mercredi que les discussions entre la France et la Commission européenne à ce sujet étaient "difficiles".

Les négociations entre la France et Bruxelles portent sur une nouvelle régulation du parc nucléaire d'EDF qui passerait par une hausse du prix de vente de sa production. Celle-ci s'accompagnerait d'une refonte des activités d'EDF à laquelle s'opposent les syndicats et qui pourrait aboutir à une division du groupe en trois entités dont une partiellement privatisée.

"Les discussions relatives à la réforme de l’Arenh et à la réorganisation d’EDF se poursuivent entre l’État français et la Commission européenne et elles restent difficiles. Il n’y pas de certitude quant à leur calendrier ni quant à leur aboutissement", écrit EDF dans un communiqué mercredi à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Mardi, le ministère des Finances a également confirmé à Reuters que ces discussions étaient "difficiles" même si elles avaient connu "des avancées".

Des sources gouvernementales avaient laissé entendre début mars qu'elles pourraient aboutir rapidement afin que le projet soit mis en oeuvre avant l'élection présidentielle française de 2022.

Mais, après une série de rencontres avec les syndicats, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, avait fait savoir début mai qu'il souhaitait se donner davantage de temps pour aboutir à un accord avec Bruxelles.

"La ligne rouge pour EDF est de rester un groupe intégré", a précisé le directeur financier d'EDF, Xavier Girre, lors d'un point avec la presse.

HAUSSE DES VENTES

Parallèlement à cette annonce, EDF a fait état d'un chiffre d’affaires de 21,9 milliards d’euros au premier trimestre, en hausse de 6,2% sur un an.

Les ventes ont notamment été portées par EDF renouvelables qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14,4% à 437 millions d'euros.

EDF évoque également l’évolution positive des indexations tarifaires en France, des meilleures conditions de prix de l’électricité et du gaz ainsi qu’un effet climat favorable.

Le groupe a confirmé son objectif d'un Ebitda supérieur à 17 milliards d'euros cette année ainsi que son objectif de réduction des charges opérationnelles entre 2019 et 2022 de 500 millions d'euros. EDF vise aussi environ trois milliards d'euros de vente d'actifs sur la période 2020-2022.

Il annonce également l'engagement de l'Etat pour un paiement en actions du dividende relatif à l'exercice 2021.

Suite à ces annonces, le titre a débuté la séance dans le vert à la Bourse de Paris avant d'accentuer ses gains. Il gagnait plus de 2% un peu moins d'une heure après le début des échanges.

(Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)