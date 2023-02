EDF est en train "de se relever des chocs de 2022", dit son PDG

PARIS (Reuters) - EDF est en train de se relever des chocs sans précédent qu'il a connus en 2022, a déclaré mardi son PDG Luc Rémont lors d'une audition à l'Assemblée nationale. L'énergétitien voit par ailleurs la fin de l'hiver avec confiance en matière de production même s'il faut rester vigilant, a ajouté Luc Rémont, devenu en novembre PDG du groupe, en cours de renationalisation complète par l'Etat. Luc Rémont est interrogé mardi par une commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Kate Entringer)