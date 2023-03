EDF Energy va prolonger la durée de vie de deux centrales nucléaires au Royaume-Uni

LONDRES (Reuters) - EDF Energy, filiale d'EDF, a annoncé jeudi sa décision de prolonger la durée de vie de deux centrales nucléaires au Royaume-Uni jusqu'en mars 2026. Les centrales Hartlepool et Heysham 1 devaient normalement fermer en 2024 mais le groupe avait dit l'an dernier examiner s'il y avait lieu de les maintenir ouvertes au-delà de cette date. EDF Energy exploite les huit centrales nucléaires britanniques qui fournissent environ 13% de l'électricité du pays. Le groupe a déclaré qu'il investirait un milliard de livres (1,13 milliard d'euros) sur la période 2023-25 pour aider les centrales britanniques à maintenir leur production. Toutes les centrales nucléaires britanniques, sauf une, devraient fermer d'ici à 2030. La centrale Hinkley Point C d'EDF, première nouvelle centrale depuis plus de 20 ans, ne devrait pas être mise en service avant 2027. "Fournir une électricité sans carbone et abordable, quel que soit la météo, n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui", a déclaré Matt Sykes, directeur général de l'activité de production d'EDF. "Nos investissements continus et notre gestion prudente du parc nucléaire britannique depuis 2009 nous ont permis de prendre cette décision aujourd'hui et de contribuer à la sécurité énergétique du Royaume-Uni en cette période difficile." La Grande-Bretagne a été confrontée, comme le reste de l'Europe, à des prix élevés du gaz et de l'électricité lors de l'année écoulée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays cherche à augmenter sa production d'énergie nucléaire à faible émission de carbone afin de consolider son approvisionnement électrique tout en atteignant un objectif climatique de neutralité carbone d'ici 2050. L'objectif fixé est que l'énergie nucléaire réponde à environ 25% de la demande d'électricité à ce même horizon. (Reportage Nina Chestney, Blandine Hénault et Victor Goury-Laffont pour la version française, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)