EDF dit que les grèves ne menacent pas son objectif de production

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les grèves de ces derniers mois contre la réforme des retraites dans les centrales nucléaires françaises ne remettent pas en cause l'objectif de production d'EDF pour 2023, a déclaré le groupe jeudi. Le mouvement social, qui a affecté non seulement la production mais aussi la maintenance des centrales, a fait craindre des retards importants dans les plannings d'arrêts de réacteurs et donc une révision à la baisse de l'objectif de production nucléaire du groupe, compris dans une fourchette de 300 à 330 térawatts-heure (TWh). "L'impact des grèves n'est pas suffisamment important pour mettre en danger notre fourchette de production", a dit un porte-parole, réitérant des déclarations initialement publiées par Les Echos. EDF, en voie de renationalisation complète, avait déjà maintenu mi-mars son objectif de 300 à 330 TWh, après la révision de son plan de contrôles et de réparations lié aux problèmes de corrosion de certains réacteurs, au sujet duquel l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit toutefois encore rendre un avis définitif. Après un hiver marqué par des appels du gouvernement à la "sobriété" afin d'éviter des coupures d'électricité, le groupe est sous pression pour redresser sa production nucléaire dans le pays, qui a chuté en 2022 à son plus bas niveau depuis 1988, à 279 TWh. La direction d'EDF a en outre chiffré à près d'un milliard d'euros les pertes de production liées aux grèves, selon des sources interrogées par Reuters. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)