EDF : Contrat d'électricité de 10 ans avec l'aluminerie Trimet

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - EDF signera lundi un nouveau contrat de dix ans avec Trimet France pour approvisionner en électricité l'usine d'aluminium de Saint-Jean de Maurienne (Savoie) à des prix inférieurs aux prix de marché, ont annoncé les cabinets des ministres de la Transition énergétique et de l'Industrie. Le contrat porte sur un volume de 22 térawatts-heure (TWh) fournis à partir de début 2024. Il fait suite à un précédent contrat de dix ans entre EDF et Trimet France, détenue à 65% par l'entreprise familiale allemande Trimet et à 35% par l'électricien public français. L'accord prévoit une prime fixe initiale "significative" - dite "avance en tête" - versée à EDF en début de contrat et un partage des risques permettant de faire baisser les prix, a dit une source au cabinet du ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure. L'accord a été conclu dans "des conditions atypiques" mais démontre la volonté de l'Etat, redevenu l'unique actionnaire d'EDF, de "construire un cadre dans lequel l'outil électrique est au service de la compétitivité industrielle du pays", a-t-on également souligné au cabinet de la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Alors que la ministre assistera lundi à la signature du contrat en présence notamment du PDG d'EDF Luc Rémont avant de visiter le barrage et la centrale de Grand'Maison (Isère), son cabinet a réaffirmé le souhait de l'Etat que le parc hydroélectrique français "reste, d'une manière ou d'un autre, sous contrôle public". Paris s'efforce depuis des années d'éviter une mise en concurrence des concessions hydroélectriques exploitées par EDF. Le gouvernement défend en outre une réforme du marché européen de l'électricité, en cours de négociation, qui permettrait aux ménages et aux industriels français de bénéficier de prix compétitifs, grâce en particulier au nucléaire. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Jean-Stéphane Brosse)