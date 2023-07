EDF : Bénéfice net de 5,8 MdsE au S1, tiré par les hausses de prix

PARIS, 27 juillet (Reuters) - EDF a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre 2023, marqué par une hausse des prix de vente de l'électricité et un redressement de la production du parc nucléaire français. L'électricien public a enregistré à fin juin un résultat net part du groupe de 5,8 milliards d'euros (contre une perte de 5,3 milliards à fin juin 2022), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 16,1 milliards (contre 2,7 milliards) et un chiffre d'affaires de 75,5 milliards (+14,4% en organique). (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)