EDF annonce la mise en service du parc éolien en Chine
9 décembre (Reuters) - Electricite de France SA:
* GROUPE EDF ANNONCE LA MISE EN SERVICE DU PARC ÉOLIEN EN MER DE DONGTAI V EN CHINE
* LA SOCIÉTÉ COMMUNE DÉTENUE PAR CEI ET PAR LE GROUPE EDF À HAUTEUR DE 37,5% EXPLOITE LES DEUX PARCS DE DONGTAI IV ET V
* AVEC LA MISE EN SERVICE DU PARC ÉOLIEN DE DONGTAI IV EN DÉCEMBRE 2019, D'UNE CAPACITÉ DE 300 MW, LE GROUPE EXPLOITE DÉSORMAIS 500 MW D'ÉOLIEN EN MER EN CHINE
* SON AMBITION EST D'INSTALLER PLUS DE 40 GW À L'HORIZON 2030 DANS LA PERSPECTIVE DE LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2060 Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)
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