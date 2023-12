EDF aborde l'hiver avec "sérénité", dit son PDG

(Actualisé avec déclarations et précisions) PARIS, 13 décembre (Reuters) - EDF aborde l'hiver en France "avec sérénité" en raison du rebond de sa production nucléaire, de conditions favorables dans l'hydroélecricité et d'une consommation d'électricité toujours modérée, a déclaré mercredi son PDG, Luc Rémont. Lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le PDG a également déclaré que l'électricien public, fortement pénalisé en 2022 par des problèmes de corrosion inédits de certains réacteurs, serait "au rendez-vous" de son objectif de production nucléaire en France de 300 à 330 térawatts-heure (TWh) pour 2023. Evoquant une disponibilité du parc nucléaire français "équivalente désormais à ce que nous avions avant le phénomène de corrosion", Luc Rémont a aussi fait état d'un niveau de remplissage hydroélectrique "supérieur à la moyenne" et d'un niveau de consommation électrique qui "reste faible", avec un "effort de sobriété" maintenu, "à un niveau estimé de 8 à 9% par rapport aux consommations des années précédentes". "Tout ceci concourt donc au fait que nous puissions passer l'hiver, aborder l'hiver avec sérénité, même si évidemment l'attention à la fois opérationnelle sur le fait de produire dans les temps et dans les bonnes quantités, et sur la sobriété, reste maintenue", a-t-il déclaré. Alors que la production nucléaire française s'est établie en 2022 à son niveau le plus faible depuis 1988, à 279 TWh, en raison des problèmes de corrosion et de nombreuses opérations de maintenance classiques, EDF ambitionne de la faire remonter jusqu'à 400 TWh à l'horizon de 2030. (Reportage par Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)