EDF a demandé à l'Etat le retrait des mesures sur les volumes cédés à bas prix à la concurrence
12 mai (Reuters) - EDF annonce dans des réponses écrites à ses actionnaires publiée jeudi, avant le début de l'assemblée générale annuelle du groupe:
* EDF A DEMANDÉ À L'ETAT DE RETIRER LES DÉCISIONS LE CONTRAIGNANT À CÉDER DAVANTAGE DE NUCLÉAIRE À BAS PRIX À SES CONCURRENTS
* EDF PRÉCISE QU'IL SE RÉSERVE TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES À CE SUJET
* UNE PROPOSITION DE STRATÉGIE DE TRAITEMENT DES PROBLÈMES DE CORROSION DÉTECTÉS SUR CERTAINS RÉACTEURS SERA REMISE À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE PROCHAINEMENT
* EDF INDIQUE QU'IL N'ENVISAGE PAS, À CE JOUR, DE DISSOCIER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
* POUR LA PÉRIODE 2022-2028, LE COÛT DU PROGRAMME DE TRAVAUX DE "GRAND CARÉNAGE" EST ÉVALUÉ À 33 MDS D'EUROS COURANTS ENVIRON HORS CONSÉQUENCES DU DOSSIER CORROSION
* SUR LE TERRITOIRE RUSSE, LE GROUPE MET EN ŒUVRE DIFFÉRENTES MESURES POUR ARRÊTER OU SUSPENDRE SES ACTIVITÉS
* CONCERNANT LES CONTRATS EN COURS AVEC DES CONTREPARTIES RUSSES, LE GROUPE RESPECTE SESOBLIGATIONS CONTRACTUELLES DANS LE RESPECT DES TEXTES APPLICABLES Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)
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