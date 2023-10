Edenred et Sodexo reculent, menace d'un plafonnement des commissions sur les "tickets resto"

Edenred et Sodexo reculent, menace d'un plafonnement des commissions sur les "tickets resto"













PARIS, 2 octobre (Reuters) - Edenred et Sodexo reculent fortement en Bourse lundi à la mi-séance, pénalisés par la menace d'un plafonnement des commissions sur les tickets restaurants. Vers 11h25 GMT, Edenred abandonne 8,7% et Sodexo 3,5%, accusant les deux plus fortes baisses du SBF 120 , lui-même en repli de 0,09%. "J'ai missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable. Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", a fait savoir lundi sur franceinfo Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne prendrai pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", a-t-elle ajouté, évoquant des commissions "entre 3 et 5%" actuellement. "Nous les plafonnerons au plancher plutôt qu'au plafond", a précisé Olivia Grégoire. Contactés, Sodexo et Edenrend n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le plafonnement des commissions des tickets restaurant est susceptible de peser sur les cours des deux groupes mais il est difficile pour l'heure d'en estimer l'impact potentiel, souligne Yi Zhong, analyste chez Alphavalue. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Laura Lenkiewicz, édité par Blandine Hénault)