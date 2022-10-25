Edenred dit viser un revenu total d'environ 5 milliards d'euros d'ici 2030
25 octobre (Reuters) - Edenred SE:
* DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE, ATTEND UN TAUX DE CONVERSION ANNUEL FREE CASH FLOW/EBITDA >70%
* DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE, ATTEND UNE CROISSANCE ANNUELLE DE L'EBITDA À PÉRIMÈTRE COMPARABLE >+12 %
* LE PLAN BEYOND22-25 VERRA LE GROUPE POURSUIVRE UNE POLITIQUE DE CROISSANCE PROGRESSIVE DU DIVIDENDE SUR LA PÉRIODE, SE TRADUISANT CHAQUE ANNÉE PAR UNE AUGMENTATION EN VALEUR ABSOLUE
* SUR LA BASE DE CES OBJECTIFS, NOUS POUVONS RAISONNABLEMENT VISER UN REVENU TOTAL D'ENVIRON 5 MILLIARDS D'EUROS D'ICI 2030 - PDG
* PRÉSENTE BEYOND, SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE JUSQU'EN 2025
* DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE, IL PRÉVOIT QUE LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ANNUELLES REPRÉSENTENT ENTRE 7 % ET 8 % DU CA TOTAL
* DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE, ENGAGEMENT NET ZÉRO CARBONE D'ICI 2050 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS SBTI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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