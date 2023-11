Edenred baisse, un actionnaire vend 2% du capital

7 novembre (Reuters) - Le fournisseur de titres-restaurant Edenred recule fortement mardi en Bourse de Paris après la vente par un actionnaire d'un bloc de 2% du capital du groupe. A 10h50 GMT, l'action recule de 5,05% à 48,23 euros alors que le SBF 120 perd 0,36% au même moment. "C'est lié à la vente d'un bloc de 2% du capital par un actionnaire", a indiqué mardi un porte-parole d'Edenred interrogé par Reuters sur la baisse de son cours de Bourse. La société, qui au-delà des Ticket Restaurant propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, n'a pas précisé quel actionnaire avait vendu le bloc d'actions et à quel prix. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)