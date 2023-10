Edenred anticipe un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette de ses prévisions

(Reuters) - Edenred vise désormais un bénéfice annuel dans la moitié haute de la fourchette précédemment annoncée par le fournisseur de tickets restaurants, en raison de la forte croissance enregistrée au troisième trimestre. L'inflation et les pénuries de main-d'oeuvre ont tiré les résultats d'Edenred vers le haut, tout comme ceux des autres entreprises du secteur, dont son concurrent Sodexo, les employeurs cherchant à compenser la hausse des prix en offrant davantage de chèques-cadeaux ou de cartes de carburant à leurs salariés. "Le groupe a notamment renoué avec une politique de croissance externe qui participe efficacement à l'extension de son portefeuille de solutions, à l'instar des acquisitions de Reward Gateway et GOintegro dans le domaine de l'engagement des salariés", a déclaré Bertrand Dumazy, président-directeur général du groupe, dans un communiqué. Edenred, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, et qui est connu pour ses titres "Ticket Restaurant", a annoncé plusieurs acquisitions au cours de l'année pour accélérer l'expansion de sa ligne de métier "Avantages aux salariés", comme le groupe britannique Reward Gateway, et une participation de 75% dans la plateforme latino-américaine GOintegro. Le groupe vise désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros. Edenred a également affiché un chiffre d'affaires total de 634 millions d'euros entre juillet et septembre, supérieur au consensus de 624 millions d'euros établi par l'entreprise. (Reportage Diana Mandiá et Mariana Abreu, version française Augustin Turpin)