Edenred annonce un bénéfice annuel record en 2023 !

Edenred annonce un bénéfice annuel record en 2023 !













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe français Edenred a fait état mardi d'un bénéfice annuel record en 2023, légèrement supérieur aux attentes, de solides résultats qu'il impute notamment au "déploiement réussi" du plan stratégique Beyond. Le spécialiste des titres-restaurant souligne dans un communiqué que la forte génération de cash-flow lui permet "de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe." Les plateformes de services et de paiements comme Edenred ou Sodexo ont bénéficié ces deux dernières années du fort taux d'inflation, leurs cartes cadeaux ou titres-restaurant permettant aux employeurs de compenser partiellement les effets de la flambée du coût de la vie sans augmentations salariales. Edenred annonce un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 1,09 milliard d'euros en 2023, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,08 milliard d'euros, selon un consensus compilé par la société. A lire aussi... La division Avantages aux salariés, première activité du groupe en termes de chiffre d'affaires, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires opérationnel de 1,45 milliard d'euros, en hausse de 19,5% en données comparables, grâce à l'acquisition de Reward Gateway, consolidée à partir de mai 2023. Le groupe a mis en place un dividende de 1,10 euro par action au titre de 2023, soit une hausse de 10% par rapport à 2022. Edenred confirme ses objectifs pour 2024, fixés dans son plan stratégique Beyond 2022-2025, à savoir une croissance de l'Ebitda en données comparables supérieure à 12%, et dit s'attendre à la poursuite d'une forte croissance de l'activité dans toutes les régions et toutes les lignes de métiers. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Sophie Louet)