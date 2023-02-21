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Edenred affiche un Ebitda annuel en hausse à €836 Mlns

Edenred affiche un Ebitda annuel en hausse à €836 Mlns

21 février (Reuters) - Edenred SE:

* CA TOTAL ANNUEL EUR 2,03 MDS (CONSENSUS EDENRED: EUR 1,99 MD)

* CA OPÉRATIONNEL ANNUEL EUR 1,94 MD (CONSENSUS EDENRED: EUR 1,92 MD)

* EBITDA ANNUEL EUR 836 MLNS (CONSENSUS EDENRED: EUR 830 MLNS)

* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 386 MLNS CONTRE EUR 313 MLNS IL Y A UN AN

* AU 31 DÉCEMBRE 2022, LA DETTE NETTE S'ÉTABLIT À 307 MILLIONS D'EUROS CONTRE 816 MILLIONS D'EUROS À FIN DÉCEMBRE 2021

* DIVIDENDE DE 1 EURO PAR ACTION PROPOSÉ AU TITRE DE 2022

* LE FREE CASH FLOW S'ÉTABLIRAIT À 711 MILLIONS D'EUROS EN 2022, CONTRE 518 MILLIONS D'EUROS SUR L'ANNÉE 2021

* CONFIRME LES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE CADRE DE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE BEYOND 22-25 POUR L'EXERCICE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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