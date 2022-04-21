Edenred affiche un CA opérationnel en hausse à 426 ME au T1
21 avril (Reuters) - Edenred:
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU T1 EUR 439 MLNS CONTRE EUR 373 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES OPÉRATIONNEL AU T1 EUR 426 MLNS CONTRE EUR 363 MLNS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2022: CONTINUER À BÉNÉFICIER D'UN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE, ET EN PARTICULIER DU CONTEXTE INFLATIONNISTE
* CONFIRME LES OBJECTIFS ANNUELS FIXÉS DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE NEXT FRONTIER
* ENTEND MAINTENIR UN RYTHME DE CROISSANCE SOUTENU DANS TOUTES LES RÉGIONS OÙ LE GROUPE EST PRÉSENT AINSI QUE DANS CHACUNE DES LIGNES DE MÉTIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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