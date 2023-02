Ecosse: Le ministre de la Santé, candidat à la succession de Sturgeon

LONDRES (Reuters) - Le ministre écossais de la Santé Humza Yousaf a annoncé samedi qu'il se porterait candidat à la succession de Nicola Sturgeon à la tête du Parti national écossais (SNP) et au poste de Premier ministre. Humza Yousaf est le premier candidat à se déclarer à la succession de Nicola Sturgeon, après l'annonce mercredi de la démission de la Première ministre, en poste depuis huit ans. "J'ai décidé de me porter candidat au poste de Premier ministre et à la présidence du SNP", a écrit Humza Yousaf sur Twitter. Le SNP a annoncé qu'il choisirait un nouveau dirigeant d'ici six semaines lors d'un scrutin interne. Humza Yousaf, qui est âgé de 37 ans, est membre du Parlement écossais depuis 2011 et a déjà occupé plusieurs postes ministériels. (Reportage Muvija M, avec la contribution de Jahnavi Nidumolu; version française Camille Raynaud)