Ecosse : Humza Yousaf désigné pour succéder à Nicola Sturgeon au poste de Premier ministre

Ecosse : Humza Yousaf désigné pour succéder à Nicola Sturgeon au poste de Premier ministre













Crédit photo © Reuters

par Andrew MacAskill et Alistair Smout LONDRES (Reuters) - Le Parti national écossais (SNP) a désigné lundi Humza Yousaf comme son prochain dirigeant et Premier ministre du gouvernement écossais semi-autonome après une élection âprement disputée qui a mis en lumière les profondes divisions au sein de sa formation, notamment sur l'indépendance de l'Ecosse. Humza Yousaf, 37 ans, occupait jusqu'à présent le poste de ministre écossais de la Santé. Il succédera à Nicola Sturgeon à la tête du SNP et au poste de Premier ministre s'il obtient le feu vert du Parlement écossais. Dévoilant ses objectifs, Humza Yousaf a dit lundi vouloir se concentrer sur la lutte contre l'inflation et son impact sur le coût de la vie, l'apaisement des divisions au sein de son parti et la relance du processus en vue de l'indépendance de l'Ecosse. "Le peuple d'Ecosse a besoin de l'indépendance maintenant, plus que jamais auparavant, et nous serons la génération qui apportera l'indépendance", a-t-il dit dans un discours à Édimbourg après l'annonce des résultats du scrutin interne. La victoire de Humza Yousaf intervient après une campagne de six semaines au cours de laquelle les trois candidats ont passé la majeure partie de leur temps à se critiquer dans une série d'attaques personnelles. Humza Yousaf a obtenu 52% des voix des membres du SNP lors du deuxième tour de scrutin qui l'opposait à la ministre des Finances, Kate Forbes. Ash Regan, ancienne membre du gouvernement qui a démissionné en raison de son opposition à une loi sur la reconnaissance du changement de genre, a été éliminée au premier tour de scrutin. L'unité du SNP, qui a longtemps été une des forces du parti, s'est fissurée sur la question de l'éventuelle organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance et sur la façon d'introduire des réformes sociales portant par exemple sur les droits des personnes transgenres. Alors que quatre Ecossais sur dix se positionnent en faveur de l'indépendance selon un sondage paru ce mois-ci, le départ de Nicola Sturgeon, dirigeante charismatique qui a conduit le gouvernement écossais pendant huit ans, pourrait dans un premier temps ralentir l'élan en faveur d'une rupture avec le Royaume-Uni. En 2014, les Ecossais ont voté lors d'un référendum à 55%contre l'indépendance. Mais la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne deux ans plus tard, alors que la majorité des Ecossais souhaitaient rester au sein du bloc, et la gestion de la pandémie de COVID-19 par le gouvernement écossais ont relancé les velléités séparatistes. Humza Yousaf sera intronisé Premier ministre de l'Ecosse mercredi s'il obtient l'approbation du Parlement. Il deviendrait alors le premier dirigeant écossais musulman. (Reportage Andrew MacAskill, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)