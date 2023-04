Echecs: Le Chinois Ding Liren devient champion du monde

par Alessandro Parodi (Reuters) - Le Chinois Ding Liren a été couronné dimanche 17e champion du monde d'échecs face à Ian Nepomniachtchi, né en Russie, à l'issue d'une partie sous tension qui s'est déroulée à Astana, au Kazakhstan. Dernier chapitre d'une séquence d'évènements ayant déjoué tous les pronostics, le champion chinois âgé de trente ans l'a emporté par 2,5 points contre 1,5 dans la dernière partie rapide de départage. A l'issue des 14 parties classiques, les deux adversaires s'étaient livré une bataille psychologique qui les avait laissé à égalité 7 partout. La Chine cumule désormais les titres de champions du monde d'échecs chez les hommes et les femmes. La championne Ju Wenjun défendra son titre contre sa compatriote Lei Tingjie au mois de juillet. Ding Liren succède au norvégien Magnus Carlsen, cinq fois champion du monde et vainqueur contre Ian Nepomniachtchi en 2021. En juillet dernier, il avait annoncé qu'il ne défendrait pas à nouveau son titre cette année. (Alessandro Parodi à Gdansk, Gilles Guillaume pour la version française)