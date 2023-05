Echec du lancement de satellite spatial nord-coréen

Crédit photo © Reuters

SEOUL/TOKYO (Reuters) - Le lancement d'un satellite effectué mercredi par la Corée du Nord a échoué en raison d'un dysfonctionnement, a déclaré l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le lancement a échoué en raison de l'instabilité du moteur et du système d'alimentation en carburant de la nouvelle fusée "Chollima-1", qui s'est abîmée dans la mer, a rapporté KCNA. Des alertes avaient été émises tôt mercredi dans certaines régions de Corée du Sud et du Japon avant d'être levées sans qu'aucun danger ni dégât ne soit signalé. Les chefs d'état-major interarmées sud-coréens ont annoncé mercredi que l'armée menait une opération afin de récupérer ce qui semblait être des débris du véhicule de lancement. La Corée du Nord avait annoncé son intention de lancer son premier satellite de reconnaissance militaire avec pour but de surveiller les activités américaines entre le 31 mai et le 11 juin. (Reportage Hyonhee Shin, Ju-min Park et Josh Smith à Séoul, Chang-Ran Kim à Tokyo, avec la contribution de David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian et Camille Raynaud)