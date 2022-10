Echange informel entre dirigeants turc, arménien et azerbaïdjanais au sommet de Prague

ISTANBUL (Reuters) - Les dirigeants turc, arménien et azerbaïdjanais se sont rencontrés de manière informelle jeudi en marge du sommet européen de Prague, ont rapporté les médias turcs.

Selon l'agence de presse Anadolu, qui a publié une photo des trois dirigeants, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avant l'ouverture du sommet.

La Turquie et l'Arménie, dont les relations sont historiquement tendues, avaient tenu en janvier une série de pourparlers, les premiers depuis plus de dix ans, les qualifiant de "positifs et constructifs" et évoquant la perspective d'un rétablissement des liens et d'une réouverture des frontières.

Ankara n'a plus de liens diplomatiques ou commerciaux avec l'Arménie depuis les années 1990. Cette dernière initiative est la première tentative de normalisation des rapports entre les deux pays depuis un accord de paix de 2009 qui n'a jamais été ratifié.

Les tensions se sont exacerbées pendant la guerre de 2020 autour du territoire du Haut-Karabakh. La Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan, a accusé les forces arméniennes, soutenues par la Russie, d'occuper des terres appartenant à l'Azerbaïdjan, mais elle a ensuite appelé à un rapprochement entre les deux pays, qui se sont de nouveau affrontés le mois dernier.

(Reportage Daren Butler, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)