Échange de tirs entre le Sud-Liban et Israël

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH/JERUSALEM (Reuters) - Deux roquettes ont été tirées du Sud-Liban vers Israël jeudi, entraînant aussitôt une riposte de l'armée israélienne, ont dit des sources dans les deux camps. L'incident frontalier s'est produit après l'opération militaire israélienne contre des groupes armés palestiniens à Jénine, en Cisjordanie occupée. Selon trois sources sécuritaires libanaises, une roquette tirée en direction d'Israël s'est abattue sur le sol libanais et la seconde dans une zone frontalière contestée. L'armée israélienne a confirmé qu'une explosion avait eu lieu, sans signaler ni victime, ni dégâts. "Les IDF (Forces de défense israéliennes) ont riposté en bombardant la zone d'origine des tirs en territoire libanais", a ajouté l'armée dans un communiqué. L'agence de presse officielle libanaise NNA a fait état de l'arrivée d'une quinzaine de projectiles près des villages de Kfarchouba et Halta. Le Hezbollah pro-iranien, qui contrôle très largement le Sud-Liban, n'a fait aucun commentaire sur les tirs de roquettes mais a condamné dans un communiqué les "mesures dangereuses" prises par Israël dans la zone frontalière contestée, où des barbelés et un mur en ciment ont récemment été érigés. Le dernier échange de tirs entre le Liban et Israël datait du mois d'avril. Les autorités israéliennes avaient à l'époque accusé le Hamas palestinien d'être responsable du tir de roquettes. (Reportage de Laila Bassam, Aziz Taher et Maya Gebeily au Liban, Dan Williams à Jérusalem, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)