Echange de prisonniers entre l'Iran et la Belgique

par Marine Strauss BRUXELLES/DUBAI, 26 mai (Reuters) - Un travailleur humanitaire belge, emprisonné pour espionnage en Iran, et un diplomate iranien, arrêté en Belgique pour un projet d'attentat en France, ont été échangés après une médiation du sultanat d'Oman, ont annoncé vendredi Téhéran et Bruxelles. "A l'heure où je parle, le Belge, Olivier Vandecasteele, est en route pour la Belgique. Si tout se passe comme prévu, il sera avec nous ce soir. Enfin libre", a déclaré Alexander De Croo, le Premier ministre belge. "La nuit dernière, Olivier s'est envolé pour Oman où il a été pris en charge par une équipe de diplomates et soldats belges. Ce matin, il a passé des examens médicaux pour évaluer sa santé et lui permettre de rentrer dans les meilleures conditions", a-t-il ajouté. Sur Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a de son côté qualifié Asadollah Assadi de "diplomate innocent (...) arrêté illégalement en violation du droit international". Le ministère des Affaires étrangères d'Oman avait annoncé plus tôt qu'un accord avait été trouvé pour la libération des deux hommes et leur rapatriement vers leur pays d'origine via Mascate, la capitale omanaise. Le sultanat entretient de bonnes relations à la fois avec l'Iran et avec les pays occidentaux, et a déjà joué le rôle de médiateur pour la libération d'otages par le passé. Olivier Vandecasteele avait été arrêté en février 2022 à l'occasion d'un séjour en Iran avant d'être condamné à 40 ans de prison pour espionnage. Asadollah Assadi, diplomate iranien alors en poste à Vienne, a été condamné à vingt ans de prison pour un tribunal belge en 2021 pour avoir planifié l'attentat manqué lors d'une réunion du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) à Villepinte, près de Paris en 2018. Le CNRI a estimé vendredi que la libération du diplomate représentait un encouragement au terrorisme. (Reportage par Marine Strauss à Bruxelles et Nayera Abdallah à Dubaï; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)