Echange de détenus entre Iran et USA après le dégel des fonds iraniens

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) -L'Iran et les Etats-Unis ont été informés que des fonds iraniens à hauteur de six milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) ont été transférés sur des comptes au Qatar, a déclaré lundi une source proche du dossier, débloquant l'échange à venir de prisonniers impliquant cinq détenus iraniens et cinq détenus américains. "Les deux parties ont été notifiées par le Qatar que les six milliards de dollars ont été transférés depuis la Suisse à des comptes bancaires au Qatar", a indiqué une source proche du dossier à Reuters. "Un appareil aérien qatari est en attente pour emmener vers Doha cinq prisonniers américains bientôt libérés et deux proches lundi matin", a ajouté cette source. Les cinq détenus américains "en bonne santé" vont être transférés "bientôt" à l'aéroport de Téhéran, ont indiqué deux dirigeants iraniens proches du dossier à Reuters. L'Iran et les Etats-Unis ont conclu un accord le mois dernier qui doit voir Téhéran libérer cinq prisonniers américains en échange de la libération de détenus iraniens aux Etats-Unis et d'un dégel de fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars bloqués en Corée du Sud. (Reportage par Elwely Elwelly; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)