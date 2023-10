EasyJet signe un accord avec Airbus pour élargir sa flotte au-delà de 2028

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne britannique easyJet a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec Airbus pour augmenter sa flotte de 257 avions supplémentaires, plus grands et économes en carburant. L'achat proposé, soumis à l'approbation des actionnaires, permettrait l'ajout de 157 avions et l'acquisition de droits pour 100 autres, la majorité étant des appareils A321neo, livrés entre 2029 et 2034, a indiqué l'entreprise. "Cela permettra à la modernisation et à la croissance de la flotte d'easyJet de se poursuivre au-delà de 2028, tout en apportant des avantages substantiels, notamment en termes d'efficacité des coûts et d'amélioration de la durabilité", a déclaré le directeur général Johan Lundgren dans un communiqué. Le groupe a également préciser prévoir de convertir une commande de 35 avions A320neo en avions A321neo, plus gros. Sur la période de 12 mois à fin septembre, easyJet a déclaré prévoir un bénéfice avant impôts compris entre 440 millions de livres et 460 millions de livres (509,96 millions à 533,14 millions d'euros), conforme aux prévisions de LSEG à 454 millions de livres. EasyJet a également indiqué qu'elle rétablirait son dividende dans le courant de l'année, après l'avoir interrompu pendant la pandémie. (Reportage Sarah Young, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)